Более 700 домовладений Ленинского района Томска получили возможность подключить газ

Газовые сети проложили до границ земельных участков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках программы догазификации в Томске в Ленинском районе за 2022 год построили более 22 км сетей снабжения. 733 домовладения получили возможность технологического присоединения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Функция появилась у жителей улиц Краснодонской, Чапаева, Шпальной, Крепёжной, Строевой, Пропиточной, Ижевской, Урицкого, Правобережной, Невской, Новороссийской, Чепалова, Профсоюзной, Кемеровской, Польской. По переулкам Емельяна Пугачёва, Китайскому, Кузнецкому, Строительному, Механическому, Черемошинскому, Керепетскому, Корейскому, Стрелочному и в посёлке Каштак.

Сети проложили до границ земельных участков. Жильцам осталось установить в доме оборудование и проложить газопровод в границах территории владений. Некоторые томичи уже подключили услугу.

Заявки можно подать через портал Единого оператора газификации, на Госусулугах, на сайте томского МФЦ, в офисе “Газпром распределения”.

Напомним, в регионе действует мера поддержки при газификации жилья. Некоторые категории жителей могут получить до 100 тысяч рублей на работы и покупку оборудования.