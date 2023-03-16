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НовостиОбщество16 марта 2023 6:12

Более 700 домовладений Ленинского района Томска получили возможность подключить газ

За 12 месяцев рабочие проложили 22 км сетей снабжения
Дарья Черникова
Газовые сети проложили до границ земельных участков.

Газовые сети проложили до границ земельных участков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках программы догазификации в Томске в Ленинском районе за 2022 год построили более 22 км сетей снабжения. 733 домовладения получили возможность технологического присоединения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Функция появилась у жителей улиц Краснодонской, Чапаева, Шпальной, Крепёжной, Строевой, Пропиточной, Ижевской, Урицкого, Правобережной, Невской, Новороссийской, Чепалова, Профсоюзной, Кемеровской, Польской. По переулкам Емельяна Пугачёва, Китайскому, Кузнецкому, Строительному, Механическому, Черемошинскому, Керепетскому, Корейскому, Стрелочному и в посёлке Каштак.

Сети проложили до границ земельных участков. Жильцам осталось установить в доме оборудование и проложить газопровод в границах территории владений. Некоторые томичи уже подключили услугу.

Заявки можно подать через портал Единого оператора газификации, на Госусулугах, на сайте томского МФЦ, в офисе “Газпром распределения”.

Напомним, в регионе действует мера поддержки при газификации жилья. Некоторые категории жителей могут получить до 100 тысяч рублей на работы и покупку оборудования.