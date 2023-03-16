Школьники Томской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады

Победители получат 100 балов за ЕГЭ и преимущество при поступлении в вузы. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Пятеро школьников Томской области вошли в число лучших на Национальной технологической олимпиаде, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В профиле “Композитные технологии” команда Carbon giants с учеником средней школы №2 Стрежевого Егором Вильгельмом одержала победу. В индивидуальном зачёте молодой человек тоже занял первое место. Ученики создали проект и изготовили из композитных материалов конструкцию корпуса космического аппарата малого класса.

В индивидуальном зачёте по “Ядерным технологиям” призёром стал ученик Лицея при Томском политехническом университете Михаил Пустовалов. Он разработал цифровую модель управления оборудованием водно-водяного энергетического реактора для современных АЭС.

В направлении “Аэрокосмические системы” “золото” взяла команда “CPC” с Никитой Локтевым из томской гимназии №13 и Артемия Одышева, учащегося гимназии № 24 имени Октябрьской. Юные таланты одержали верх в индивидуальных зачётах. Финалисты исследовали работу планетохода.

Владислава Кумар из школы №19 получила приз в профиле “Нейротехнологии и когнитивные науки”. Ученица разработала систему, анализирующую и оценивающую психофизиологическое состояние человека по биосигналам организма.

Победите могут получить преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны и 100 баллов за ЕГЭ. Конкурс завершится 8 апреля.

Напомним, в Томской области провели чемпионат по функциональной грамотности среди педагогов колледжей и техникумов.