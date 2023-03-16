В Томской области провели чемпионат по функциональной грамотности среди педагогов колледжей и техникумов

В конкурсе приняли участие более 100 преподавателей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Центре опережающей профессиональной подготовки подвели итоги III регионального командного чемпионата по функциональной грамотности. В конкурсе участвовали более 100 преподавателей техникумов и колледжей Томской области. Основными целями называют формирование сообщества педагогов, тьюторов и экспертов по развитию функциональной грамотности в системе профессионального образования, объяснили в пресс-службе региональной администрации.

Мероприятия проводили с 9 по 11 марта среди шести команд. Финалисты решали задачи, разработанные соперниками, создавали собственные, оценивали уровень читательской, математической, финансовой и естественно-научной грамотности. Участники обсудили профессиональные качества современного педагога.

Первое место заняла команда преподавателей Томского аграрного колледжа (Валентина Ёлшина, Мария Зяблова, Елизавета Королькова, Ульяна Лаврентьева и Ирина Носова).

“Серебро” досталось специалистам Томского политехнического техникума (Роман Божко, Николай Горевой, Елена Метелькова, Ольга Плотникова и Оксана Ягодкина), третье – Северского промышленного колледжа (Семен Аверин, Мария Евстафьева, Елена Капустина, Анастасия Лобова и Юлия Меденцева).

Напомним, в томском центре помощи детям “Орлиное гнездо” открыли школу осознанного родительства.