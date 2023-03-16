Губернатор Томской области подписал соглашение с фондом поддержки больных детей “Круг добра”

Руководитель фонда посетил юных пациентов. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Председатель правления президентского фонда поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями “Круг добра” протоиерей Александр Ткаченко во время рабочего визита в Томскую область посетил ряд медицинских организаций. В реабилитационном онкологическом центре для несовершеннолетних “Алёнка” он встретился с юными пациентами и их матерями. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

По словам руководителя организации, множество россиян пожертвовали деньги на лекарства для выздоровления малышей. 15 марта губернатор Владимир Мазур подписал с “Кругом добра” соглашение о сотрудничестве. Это ускорит получение помощи детям и позволит планировать совместные проекты. Матерям объяснили подробности механизма обеспечения препаратов. С родительницами обсудили возможность приобретения определённых технических средств реабилитации.

“В Томской области 43 ребёнка с тяжелыми орфанными заболеваниями. Для покупки лекарств фонд уже направил более 550 млн рублей. Мы знаем всех пациентов поименно, планируем лечение и приобретаем препараты с запасом, чтобы не прерывать процедуры”, - заявил Александр Ткаченко.

Напомним, госфонд выделит 356 млн рублей на лечение тяжелобольных детей Томской области.