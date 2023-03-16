Госфонд выделит 356 млн рублей на лечение тяжелобольных детей Томской области

Госфонд выделит 356 млн рублей на лечение тяжелобольных детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президентский фонд «Круг добра» выделит томским детям с тяжелыми, редкими и хроническими заболеваниями 356 млн рублей. Губернатор Владимир Мазур и глава правления фонда подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Глава региона рассказал, что подопечными фонда «Круг добра» стали 43 юных жителя региона.

«Фонд «Круг добра» помог в приобретении лекарств для наших детей более чем на 200 миллионов рублей в прошлом году. А на этот год фонд одобрил заявки Томской области на 356 миллионов! Сегодняшнее соглашение позволит нам сократить время на рассмотрение заявок и быстрее оказывать помощь ребятишкам, ведь наша задача – выявлять тяжелые заболевания на ранней стадии и оперативно, эффективно лечить их. Нет ничего важнее и ценнее детских жизней, и мы будем за них бороться», – сказал Владимир Мазур.

Как отметил председатель фонда, протоирей Александр Ткаченко, соглашение позволит не только ускорить процесс рассмотрения заявок, но и обеспечить эффективными лекарствами несовершеннолетних детей.

«Позволит детям и подросткам жить долго. Мы знаем своих подопечных поименно и уверены, что лекарства будут поступать им вовремя», – сказал Ткаченко.

Напомним, президентский фонд «Круг добра» создан Указом Президента РФ в начале 2021 года для поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Бюджет фонда формируется из НДФЛ в 15%, по которой облагаются доходы граждан, превышающие 5 миллионов рублей в год.