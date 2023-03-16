Несколько поликлиник могут объединить в Томске в 2023 году

Поликлиники могут объединить в Томске. Фото: Ксения Высотина

В Томске планируют объединить сразу несколько медицинских учреждений для того, чтобы пациентам было проще попасть на прием к узким специалистам. Об этом сообщил представители облздрава на заседании комиссии по здравоохранению.

«В этом году в Томске планируется объединение сразу нескольких медицинских учреждений. Так, поликлиника №8 и медико-санитарная часть №1 могут быть прикреплены к горбольнице №3. Сами организации продолжат вести прием пациентов на прежних местах, однако попасть на прием к узким специалистам из третьей горбольницы после объединения станет проще и быстрее», – говорится в сообщении областной думы.

Помимо этого, в городе могут объединиться две детские стоматологические поликлиники. Председатель думского комитета Андрей Наумов предложил пойти по пути соседей и сделать детские отделения в крупных стоматологиях.

Напомним, в Томской области фиксируется недобор специалистов в медучреждения. В области не хватает более 700 врачей. Больше всего фиксируется дефицит специалистов в сферах лечебного дела, анестезиологии-реаниматологии, терапии и сестринского дела.

Как отметил Наумов, расчёты были сделаны с учетом новых организаций, в частности будущего хирургического корпуса, куда набрали почти всех специалистов. В районы области привлекут еще порядка 130 медработников и около 200 врачей – выпускников.