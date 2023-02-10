В Томской области большой недобор специалистов в медицинские учреждения

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В Томской области фиксируется недобор специалистов в медучреждения. В области не хватает более 700 врачей, сообщил замначальника департаменте здравоохранения по Томской области Андрей Наумов.

По словам замруководителя, в регионе больше всего фиксируется дефицит специалистов в сферах лечебного дела, анестезиологии-реаниматологии, терапии и сестринского дела; потребность в медработниках составляет 741 человек. Как уточнил Наумов, потребность во врачах составляет 213 человек, а среднего медицинского персонала – 528 человек.

В облздраве также добавили, что на конец 2022 года в медучреждениях региона работал 4 131 врач.