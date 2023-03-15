В томском центре помощи детям “Орлиное гнездо” открыли школу осознанного родительства

В обучающий центр прислали книги-тренажёры, работа стартовала в тестовом режиме. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В томском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, “Орлиное гнездо” открыли школу осознанного родительства. Она стартовала по программе “Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства”, разработанной педагогами и психологами московской некоммерческой организации “Азбука семьи”, сообщили в пресс-службе администрации региона. Проект положительно оценили в Министерстве просвещения РФ и профессиональном сообществе.

В обучающий центр прислали книги-тренажёры, работа стартовала в тестовом режиме. Педагоги проводят подготовительные занятия для общения с разными категориями семей. На уроках матери и отцы получат полезные знания о детской психологии с применением их на практике и укрепят отношения.

“Если в семье существуют негативные родительские практики, полученные “в наследство”, школа поможет отойти от них в пользу современных осознанных методов воспитания детей. Как результат, повысится уровень благополучия малышей”, — объяснила начальник облдепартамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева.

Напомним, в феврале в Томской области зарегистрировали 627 новорожденных.