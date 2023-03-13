Бюджет Томска в 2023 году увеличили на 2,3 млрд рублей

Для предоставления жилья детям-сиротам и оставшимся без родительского попечения выделили субвенцию в размере 56,9 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В томской администрации уточнили расходную и доходную часть бюджета на 2023 год. Изменения внесли из-за увеличения объёма межбюджетных трансфертов из областного финансирования, объяснила исполняющий обязанности заместителя мэра - начальник департамента финансов администрации Анна Мальсагова на собрании городской думы. Об этом сообщили пресс-службе муниципалитета.

На переселение граждан из аварийного жилья в новые дома предоставили 2 млрд 101 млн рублей в виде субсидий за счёт федерального Фонда развития территорий. На те же цели из региональных средств выделили 135 млн рублей.

На разработку проектной документации для капитального ремонта школ распределили 71 млн рублей. На восстановление других образовательных организаций перечислили 61 млн рублей.

Для предоставления жилья детям-сиротам и оставшимся без родительского попечения выделили субвенцию в размере 56,9 млн рублей. На квартиры молодым семьям - 35 млн рублей.

С учётом изменений параметры городского бюджета на 2023 год переработали. Доход составил 24 млрд 173 млн рублей, расход - 25 млрд 153 млн рублей. Большинством голосов документ утвердили.

Напомним, губернатор Томской области высоко оценил потенциал студентов-архитекторов.