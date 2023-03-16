Полицейские задержали подозреваемого в грабеже томича

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К полицейским Советского района Томска обратился местный житель. По словам мужчины, ночью неподалёку от одного из домов на проспекте Фрунзе неизвестный похитил его сумку с мобильным телефоном, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Оперативники на месте опросили свидетелей и составили фоторобот предполагаемого злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 35-летний томич. Из его квартиры изъяли похищенные вещи, стоимостью более 7 тысяч рублей.

По предварительным данным, между потерпевшим и фигурантом произошёл конфликт. Подозреваемый вырвал из рук собеседника сумку и сбежал. Дознаватели возбудили уголовное дело за грабёж. Томича заключили под стражу.

Напомним, в Томске мужчина приставил нож к горлу кассира и ограбил букмекерскую контору.