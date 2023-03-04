В Томске мужчина приставил нож к горлу кассира и ограбил букмекерскую контору

Очевидец сообщил в полицию о налете на букмекерскую контору. Фото: пресс-служба "МВД Медиа"

В Томске задержали налетчика, который угрожал ножом сотруднице букмекерской конторы. Мужчина ограбил компанию и покинул город, однако полицейские разыскали и задержали похитителя. Об этом сообщила пресс-служба «МВД Медиа».

В Томскую полицию обратился очевидец преступления. Он оказался рядом с букмекерской конторой на проспекте Мира и заметил, что внутри заведения мужчина приставил нож к шее женщины. Затем он выбежал из помещения и скрылся.

Полицейские прибыли на место происшествия. Сотрудница компании рассказала, что неизвестный удерживал ее, угрожая острым предметом. Мужчина забрал из кассы более 20 тысяч рублей. Примечательно, что похититель решил компенсировать пережитый женщиной стресс и оставил ей 3 тысячи рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 22-летнего жителя Томского района. Он скрывался в селе Кривошеино, в 160 километрах от областного центра. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что орудие преступления уже выбросил.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе.

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