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Банк Уралсиб запустил акцию «Выгодная весна» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, открывших в банке свой первый расчетный счет в рамках пакетов «Оптимальный» / «На высоте» / «ВЭД» и полностью оплативших авансовый период 6 или 12 месяцев:

Срок проведения акции – с 13 марта по 31 мая 2023 года.

В дальнейшем, при условии отсутствия заявления клиента о переходе на другой пакет услуг, обслуживание клиента осуществляется в рамках пакета услуг «Оптимальный» / «На высоте» / «ВЭД» соответственно.

Акция не применяется одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями.

Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.