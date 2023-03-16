Томичи завоевали 19 медалей разного достоинства на первенстве Сибири по чир спорту

Томскую область представляли 79 спортсменов. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Хакасии провели чемпионат, первенство Сибирского федерального округа и фестиваль “Солнце Сибири” по чир спорту. За призовые места боролись более 1000 спортсменов из Томской, Новосибирской и Омской областей, Красноярского края, Республики Хакасия, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На состязание прибыли 79 томичей. Спортсмены отправили в копилку 19 медалей разного достоинства - восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

В общекомандном и клубном зачёте первенства томские чирлидеры заняли второе место.

Напомним, томские ушуисты Федотов и Шабанов одержали победу в первенстве России.