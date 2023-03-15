Томские ушуисты Федотов и Шабанов одержали победу в первенстве России

Юные спортсмены из Томской области выступили достойно . Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Москве 14 марта подошло к концу первенство России по ушу. В турнире участвовали более 700 спортсменов от девяти до 14 лет из 42 субъектов страны, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Томичи Вячеслав Федотов и Михаил Шабанов на соревнованиях завоевали две золотые медали.

Победителей подготовили тренеры Анна Шаломеева, Светлана Конькова и Виталий Лузин.

Напомним, томич Иван Рожков победил на Кубке России по спортивному дайвингу.