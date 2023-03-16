“Марафон вакансий” в сфере образования посетили около 250 томичей

В образовательные учреждения готовы принять без опыта работы, но с педагогическим образованием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В томском кадровом центре “Работа России” 15 марта провели “Марафон вакансий” в сфере образования, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Кадровый недостаток наблюдают в вузах, техникумах, школах и детских садах. Специалисты предоставили желающим возможность пообщаться с руководителями организаций, для молодёжи - пройти первое собеседование. Мероприятие посетили около 250 человек.

В области ощущается нехватка преподавателей кафедры, педагогов-психологов, воспитателей, педагогов дополнительного образования, тьюторов, музыкальных работников, учителей, педагогов-библиотекарей, мастеров производственного обучения. Среди представленных вакансий - шеф-повара, водители школьных автобусов, уборщики помещений, электрогазосварщики, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесари-электрики. На административные должности ищут помощника проректора, заместителя директора школы, ассистента кафедры, главного инженера проекта.

Основное требование для кандидатов - педагогическое образование, опыт не имеет значения. В учреждения готовы принимать студентов во время обучения в вузе. Соискателям предложили юридическую консультацию и помощь в составлении резюме.

Напомним, в Томской области создали комиссию по начислению зарплат учителям.