Губернатор Томской области отреагировал на жалобы школьных учителей о маленькой зарплате

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Томской области Владимир Мазур отреагировал на жалобы школьных учителей о маленькой зарплате. Глава региона взял дело на контроль, сообщает губернатор в своем телеграм-канале.

"Вы, наверное, помните, что в июле прошлого года по моему поручению создавалась комиссия по начислению заработной платы бюджетникам. Принял решение создать такую же отраслевую комиссию в школьном образовании. Получаю жалобы учителей на уровень зарплаты, с этим будем разбираться", - пишет Мазур в своем блоге.

Глава Томской области уточнил, что первая задача новой комиссии – выработать системные решения по начислению зарплаты. К действующему порядку у педагогов есть вопросы. Их нужно решить в интересах тех, кто учит и учится.

Также Мазур отмечает, что вторым делом необходимо оценить ситуацию с зарплатами учителей в каждом муниципалитете. А далее проверить правильность начислений по конкретным обращениям. Если специалисты обнаружат ошибку администрации школы, – её исправят и сделают перерасчёт.

Владимир Мазур уже поставил эти задачи перед исполняющей обязанности заместителя по соцполитике Светланой Грузных и заместителем по науке и образованию Людмилой Огородовой.