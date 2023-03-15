Терапевт из Томска назвала продукт, снижающий риск развития рака

Брокколи не только вкусный, но и полезный овощ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-терапевт из Томска назвала продукт, который уменьшает вероятность возникновения некоторых видов рака, а также является мощным антиоксидантом. Об этом сообщает «АиФ-Томск».

Так, специалист «Инвитро» Елена Киселева отметила, что именно в брокколи есть все необходимые вещества, которые снижают вероятность развития онкологии желудка, толстого кишечника, почек, мочевого пузыря, груди и предстательной железы, а также инсулинорезистентность (а значит, и уровень глюкозы) и уровень «плохого» холестерина (ТГ, ЛПНП).

- Вещества, которые содержаться в этом виде капусты, являются мощными антиоксидантами, то есть защищают мембраны клеток от воздействия свободных радикалов, препятствуют развитию локального и системного воспаления, - объяснила специалист.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/5178672/