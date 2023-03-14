Томский врач-терапевт Киселева предупредила об опасности красного мяса для здоровья

Красное мясо может вызывать рак. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителям Томской области рассказали о том, вызывает ли онкологию красное мясо. Выяснилось, что употребление такого мяса может вызывать рак простаты и рак поджелудочной железы, рассказала изданию «АиФ-Томск» томский врач-терапевт Елена Киселева.

Красным мясом называют говядину, телятину, свинину, баранину, ягнятину, конину и козлятину. Особенно вредным считается мясо, которое прошло соленую, копченую или вяленую обработку. Под влиянием высоких температур в мясе образуются различные соединения, которые считаются канцерогенными.

По словам врача, красное мясо может и повреждать кишечник и вызывать рак. Его употребление может вызывать рак простаты и рак поджелудочной железы (по 19%), рак кишечника (17%), рак молочной железы (11%), также повышается смертность от всех видов рака (8%).

«Причем риск находится в прямой зависимости с количеством потребления красного мяса в день и в неделю, со способом его обработки, и от сопутствующих продуктов», – подчеркнула Елена.

Опасны для человека и сосиски и колбасы. Данные продукты более опасны для организма, так как это является обработанным мясом. Также они содержат дополнительные вредные вещества, которые повреждают клетки кишечника и содержат канцерогены.

Врач рекомендует томичам готовить мясо с овощами семейства крестоцветных. Они уменьшают образование этих веществ.