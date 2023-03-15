“Купальный сезон открыт”: в Томске горячая вода затопила дорогу по улице Дальне-Ключевской

Фото: "Регион-70" "ВКонтакте".

15 марта в Томске на улице Дальне-Ключевской произошёл потоп. Часть дороги скрылась глубоко под водой.

“Можно бесплатно помыть машину горячей водой. Похоже, где-то порыв трубы”, — рассказали очевидцы в группе “Регион 70” “ВКонтакте”.

Местные жители негодуют и требуют устранить проблему. Другие комментаторы шутят об открытии купального сезона.

На участке выявили повреждение трубопровода.

“Бригада "Томск РТС" работает на месте, утечка воды уже локализовали, специалисты приступили к ремонтным работам”, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, семь населенных пунктов в Томской области может затопить из-за нарушения сроков ремонта Коммунального моста.