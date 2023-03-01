Семь населенных пунктов в Томской области может затопить из-за нарушения сроков ремонта Коммунального моста

Необходимые работы важно успеть завершить до 20 марта. Фото: Анна Ковалёва

Семь населёных пунктов Томского района может затопить из-за нарушения сроков ремонта Коммунального моста. Гидрометеорологические условия создадут раннее половодье. Долгий демонтаж ледовой дороги, созданной для реорганизации моста, приведёт к заторам на реке Томи и подтоплению деревни Чёрная речка. Об угрозе сообщил председатель комитета ГО и ЧС департамента защиты населения и территории Томской области, председатель комитета-старший государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС Павел Плюхин на заседании комитета по предупреждению и ликвидации ЧС 28 февраля.

Как отметил эксперт, к опорам проложили технологическую ледяную трассу. Необходимые работы важно успеть завершить до 20 марта. Иначе на Томи образуются заторы и уровень воды повысится до полутора метров. Начало ледохода метеорологи планируют во второй декаде апреля.

По словам исполняющего обязанности главы Томского района Андрея Масловского, под подтопление попадают населённые пункты в Спасском и Заречном сельских поселениях. Могут пострадать около двух тысяч человек, 660 домов и дач.

Как рассказал Павел Плюхин, для профилактики паводков из бюджета региона выделили 20 млн рублей. Средства необходимо потратить на ледовзрывные и ледорезные работы.

Напомним, в феврале в Томске ремонтировали подъезды к Коммунальному мосту.