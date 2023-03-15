Томским школьникам предлагают бесплатно отправиться летом во Всероссийский центр “Орленок”

Дети смогут отдохнуть в лагере на побережье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лучшие ученики школьных лесничеств Томской области могут бесплатно отправиться к морю, сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства по региону. С 23 июня по 13 июля во Всероссийском центре “Орлёнок” на Черноморском побережье пройдёт профильная смена для 150 детей “Лесной подрост”.

Заявку можно подать до 1 мая на официальном портале учреждения в разделе путевки/конкурсы/7 смена/Всероссийский конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе “Профильная тематическая смена для членов школьных лесничеств “Лесной Подрост”. Для поездки необходимо выполнить конкурсное задание и предоставить портфолио с достижениями за 2021-2023 годы.

Комиссия рассмотрит документы до 11 мая. На сайте детского центра и Рослесхоза опубликуют имена победителей.

Принять участие в конкурсе могут подростки от 11 до 16 лет, ставшие призёрами и победителями Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств “Лучшее школьное лесничество”, Всероссийского юниорского лесного конкурса “Подрост”, региональных этапов этих турниров, активными участниками площадок Международной акции “Сад Памяти”, проекта “Сохраним лес”, “Всероссийский день посадки леса” и заинтересованные в изучении экосистем, охране и защите деревьев.

По техническим вопросам можно обращаться по номеру телефона 8 (86167) 91-584.

Напомним, в томском центре помощи детям “Орлиное гнездо” открыли школу осознанного родительства.