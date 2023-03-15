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НовостиОбщество15 марта 2023 7:46

В Стрежевом появится «Аллея славы» с именами погибших в ходе военных действий

Проект планируется реализовать летом 2023 года
Алёна Мищенко
Фото: телеграм-канал мэра Стрежевого Валерия Дениченко

Фото: телеграм-канал мэра Стрежевого Валерия Дениченко

В Стрежевом начали проектирование «Аллеи Славы», где будут располагаться гранитные плиты с фамилиями стрежевчан, погибших в ходе военных действий, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Валерий Дениченко.

Проект проектируют по инициативе руководителя Стрежевской организации ветеранов Афганистана и локальных конфликтов Ахмета Бельтоева.

«Это будут три мемориальные гранитные плиты. Мы установим их в районе зенитки на проспекте Нефтяников. На этих плитах нанесем фамилии стрежевчан, павших смертью храбрых в ходе военных действий, в которых принимала участие Советская и Российская Армии», – сообщил Дениченко.

По его словам, на гранитные плиты нанесут и фамилиии стрежевчан, погибших в ходе специальной военной операции.

Проект планируется реализовать летом 2023 года.