ВТБ выяснил, кто в Сибири чаще открывает вклады

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и счета банка в Сибирском федеральном округе. Мужчины старше 50 лет более склонны к классическим накоплениям и предпочитают вклады сроком от полугода до года, средний размер таких депозитов составляет 2,44 млн рублей. На накопительных счетах средства чаще хранят женщины 30-50 лет, средний остаток по ним – 72 тысячи рублей.

Наибольшей популярностью в Сибири – как по числу пользователей, так и по объему размещенных средств – вклады пользуются у жителей Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей. Эти же регионы составляют топ-3 и по количеству открытых накопительных счетов, при этом по объему средств на них лидируют Новосибирская, Иркутская области и Красноярский край. Число вкладчиков за год выросло на 80%, пользователей накопительных счетов – на четверть.

Частные клиенты банка предпочитают дистанционный формат открытия депозитов и накопительных счетов – их доля составила 78% (+18% по сравнению с 2021 годом), 22% клиентов выбрали привычный способ размещения средств сбережений в отделениях банка.

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет – на них приходится половина вкладов. Пятую часть средств разместили вкладчики в возрасте 50-59 лет, еще 16% – 40-49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают 11% от общего объема. Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: ими в прошлом году открыто более 60% от общего числа вкладов. При этом наибольшими суммами располагают представители мужского пола - они разместили 60% средств.

Чаще всего клиенты открывают вклады на срок от полугода до года, они составляют примерно половину от общего количества новых депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% размещены на срок до полугода.

Держать сбережения «под рукой» на накопительных счетах предпочитают женщины: сибирячки открыли 54% счетов-копилок, на остаток средств на них приходится более половины портфеля.

Средний размер депозита жителя Сибири составил 1,4 млн рублей. На накопительных счетах сибиряки в среднем хранят порядка 82 тысяч рублей.