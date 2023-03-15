18-летнего томича приговорили к 100 часам исправительных работ за покушение на кражу восьми бутылок алкоголя

Выбранный алкоголь пришёл в негодность после побега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском районном суде Томска 18-летнего жителя села Малиновка признали виновным в уголовном деле по факту покушения на кражу с незаконным проникновением в помещение. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2021 года ночью молодой человек незаконно проник в здание повреждённого пожаром гипермаркета. Торговую точку после происшествия закрыли для посетителей. Фигурант попытался похитить восемь бутылок спиртного, общей стоимостью около 6 тысяч рублей. Но попробовать выбранный алкоголь не успел - злоумышленника заметил охранник у дверей здания.

Молодой человек бросил сумку с продукцией и сбежал с места преступления. Бутылки с дорогими напитками разбились.

Суд назначил томичу наказание в виде 100 часов исправительных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее жителя Томской области отправили на четыре года в колонию строгого режима из-за бутылки спиртного.