Жителя Томской области отправили на четыре года в колонию строгого режима из-за бутылки спиртного

Обвиняемый не оплатил товар и скрылся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северский городской суд Томской области признал виновным 30-летнего местного жителя в грабеже, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2023 года фигурант в одном из магазинов Северска спрятал бутылку крепкого алкоголя с витрины под куртку. Управляющая заметила манёвр злоумышленника и потребовала оплатить товар. Мужчина проигнорировал просьбу и отправился к выходу. Женщина схватила обвиняемого за рукав, но северчанину удалось сбежать.

Судья согласилась с гособвинителем и отменила условный приговор за преступление против порядка управления. В итоге местного жителя приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, за кражи в маршрутках жителя Томска отправили за решетку на пять лет.