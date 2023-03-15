Томская сотрудница Wildberries рассказала о забастовке работников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске одна из сотрудник маркетплейса Wildberries рассказала о забастовке работников. Сотрудники томских пунктов выдачи боятся работать из-за слухов о штрафах, сообщает издание "АиФ-Томск".

Ранее сообщалось, что в интернете активно начали обсуждать закрытие пунктов выдачи маркетплейса Wildberries. Выяснилось, что в разных городах России пункты не открылись в указанное время из-за того, что работники устроили забастовку. Ее причиной стало неподъемные штрафы со стороны руководства маркетплейса, которые по сути оставляют сотрудников ПВЗ без зарплаты.

«У нас теперь все сотрудники боятся работать. Официально нас по этому поводу никто не информировал. Возможно, что это правда, но такое чаще всего происходит только в Москве, у нас в Томске ничего подобного нет», - рассказала сотрудница.

Анастасия также добавила, что в томских пунктах штрафы тоже предусмотрены, но не такие серьезные.

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