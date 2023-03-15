Забастовка сотрудников Wildberries не коснулась Томска

В Томске пункты выдачи заказов продолжают работать без изменений. Фото: Елена Белоусова

Вчера, 14 марта, в интернете активно начали обсуждать закрытие пунктов выдачи маркетплейса Wildberries. Выяснилось, что в разных городах России пункты не открылись в указанное время из-за того, что работники устроили забастовку. Ее причиной стало неподъемные штрафы со стороны руководства маркетплейса, которые по сути оставляют сотрудников ПВЗ без зарплаты.

Однако в Томске пункты работают в штатном режиме без каких - либо изменений в графике, сообщает издание "МК в Томске". Никаких объявлений о закрытии нет и сотрудники находятся на своих местах.

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