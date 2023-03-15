Губернатор Владимир Мазур обсудил с томскими промышленниками государственную поддержку предприятий

Мазур дал поручение о продлении программы субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств для предприятий ОПК. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Владимир Мазур провёл собрание Межотраслевого производственного объединения работодателей Томска в особой экономической зоне, рассказали в пресс-службе региональной администрации. В нём приняли участие заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, президент МПО работодателей Кирилл Новожилов, начальники отраслевых областных департаментов и руководители промышленных предприятий. Глава региона сделал упор на совершенствование поддержки промышленности.

"Я дал поручение о продлении программы субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств для предприятий ОПК. Совместно с Минпромторгом России мы прорабатываем создание новых промышленных кластеров. Один – по редкоземельным металлам на базе Туганского горно-обогатительного комбината, второй – по лесопереработке и лесохимии”, - объяснил Владимир Мазур.

На Красноярском экономическом форуме томские высокотехнологичные проекты нашли поддержку. Часть которых участвует в Стратегии развития Сибири до 2035 года. В федеральной программе по развитию инженерных школ проходят три университета - НИ ТГУ, НИ ТПУ и ТУСУР. В последнем готовят главных конструкторов для предприятий.

В области готовы поддержать заявки предпринимателей для строительства производственных помещений по программе промышленной ипотеки.

Напомним, совет Законодательной думы Томской области отправился на выездное совещание в Северск 15 марта.