Совет Законодательной думы Томской области отправился на выездное совещание в Северск 15 марта

Фото: пресс-служба Законодательной думы Томской области

Совет Законодательной думы Томской области 15 марта проводит выездное совещание в Северске на территории Сибирского химического комбината, сообщили в пресс-службе ведомства. Депутаты решают вопросы технологической независимости России на примере научных разработок Росатома в регионе.

Парламентарии осмотрят стройплощадку реактора БРЕСТ-ОД-300 и учебно-тренировочный центр опытно-демонстрационного энергокомплекса проекта “Прорыв”. На встрече сотрудники представят программу “Перспективная инженерная школа”.

Членам Совета думы расскажут о работе резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) “Северск”: “ТомскАзот” и “Северсккабель”. Эксперты оценят возможности развития предприятий в закрытом городе.

Напомним, специалисты томского Бакчарского опорного пункта северного садоводства готовятся к теплому сезону.