Собственники частных домовладений в Томске могут подать заявку на догазификацию

С начала работы программы горожане заключили более 5 600 договоров на газификацию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания “Газпром газораспределение Томск” принимает заявки от собственников земельных участков на догазификацию. С начала работы проекта горожане заключили более 5 600 договоров, сообщили в пресс-службе томской администрации.

Обратиться за технологическим присоединением к сетям можно на сайте Единого оператора газификации России, на портале Томского областного МФЦ и на Госуслугах. Для граждан, у которых отсутствует возможность выхода в интернет, в “Газпром газораспределение Томск” открыт приём по улице Фрунзе, 170а.

При подаче заявления на официальном ресурсе Единого оператора газификации Российской Федерации необходимо указать паспортные данные, иметь правоустанавливающие документы на участок и домовладение.

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