Томич перевел мошенникам на “страховую ячейку” более 600 тысяч рублей

Звонивший предложил жертве сохранить деньги и отправить их в "безопасное" место. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К полицейским Советского района Томска с заявлением о хищении денежных средств обратился 57-летний местный житель, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительным данным, в мессенджере мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов. По словам афериста, на потерпевшего неизвестный гражданин пытается прямо сейчас оформить кредит.

Для предотвращения потери финансов мошенник попросил томича самостоятельно взять в долг деньги у банка и перевести их на “страховую ячейку”. Мужчина последовал совету якобы полицейского и отправил накопления на предоставленный счёт. Более 600 тысяч рублей достались аферистам.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, томичку обманул мошенник при попытке аренды квартиры.