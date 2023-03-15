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НовостиОбщество15 марта 2023 5:43

Томич перевел мошенникам на “страховую ячейку” более 600 тысяч рублей

Звонивший представился сотрудником полиции
Дарья Черникова
Звонивший предложил жертве сохранить деньги и отправить их в "безопасное" место.

Звонивший предложил жертве сохранить деньги и отправить их в "безопасное" место.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К полицейским Советского района Томска с заявлением о хищении денежных средств обратился 57-летний местный житель, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительным данным, в мессенджере мужчине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов. По словам афериста, на потерпевшего неизвестный гражданин пытается прямо сейчас оформить кредит.

Для предотвращения потери финансов мошенник попросил томича самостоятельно взять в долг деньги у банка и перевести их на “страховую ячейку”. Мужчина последовал совету якобы полицейского и отправил накопления на предоставленный счёт. Более 600 тысяч рублей достались аферистам.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, томичку обманул мошенник при попытке аренды квартиры.