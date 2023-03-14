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НовостиОбщество14 марта 2023 10:01

Томичку обманул мошенник при попытке аренды квартиры

Девушка перевела заранее на карту залоговую сумму
Дарья Черникова
Жертва перевела деньги на предоставленную карту.

Жертва перевела деньги на предоставленную карту.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским Кировского района Томска с заявлением о хищении денежных средств обратилась 30-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

По предварительным данным, девушка решила арендовать жильё и на одном из сайтов нашла подходящий вариант. Она связалась с владельцем. Собственник назначил дату просмотра и предложил заранее внести залог 18 тысяч рублей, мотивировав это популярностью квартиры. Жертва перевела деньги на предоставленную карту. В день встречи злоумышленник перестал выходить на связь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, Сибирский банк предупреждает о всплеске мошенничества якобы об измене Родине.