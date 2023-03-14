Томич Иван Рожков победил на Кубке России по спортивному дайвингу

Первое место Иван Рожков выиграл в дисциплине “Подъём груза, 6 кг”. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Санкт-Петербурге с 9 по 13 марта проводили Кубок России по подводному спорту в дисциплине “спортивный дайвинг”. В турнире участвовали около 100 спортсменов страны, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Золотую медаль завоевал заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира, Европы и России томский спортсмен Иван Рожков. Первое место ему присудили в дисциплине “Подъём груза, 6 кг”. В комбинированном плавании на 300-метровой дистанции Иван Рожков занял второе место.

К соревнованиям спортсмена подготовил тренер Игорь Сучков.

Напомним, томские спортсменки Халимова и Семенюк одержали победу в международных и отечественных соревнованиях.