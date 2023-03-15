Томичи отправили новую партию груза участникам спецоперации

Для бойцов собрали и упаковали посылки с заявками от 12 подразделений. Фото: Александр КОЦ

Из Томской области на Донбасс к концу недели поступит новая партия груза. 14 марта в отделении "Общероссийского народного фронта" собрали и упаковали посылки с заявками от 12 подразделений.

В передачах присутствуют тёплые вещи, средства личной гигиены, спальные мешки, около 100 лопат, шурупы, крепежи и гвозди.

По словам активиста и соорганизатора сообщества "Всё для фронта" Руслана Устьянцева для “Вести.Томск”, бойцам высылают бандероли по их запросам. В этот раз на Донбасс привезут коллиматорные прицелы, генераторы на автомобиль “Урал”, корзины сцепления, снайперские прицелы, тепловизоры, стройматериалы и прочие инструменты для блиндажей.

Напомним, родственники томских участников СВО могут узнать о местонахождении родных на горячей линии.