Родственники томских участников СВО могут узнать о местонахождении родных на горячей линии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для родственников участников СВО из Томской области открыли горячую линию по номеру 117. На ней они смогут узнать о местоположении своих родных, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на военный комиссариат Томской области.

«Министерство обороны Российской Федерации запустило специальную горячую линию для информирования родственников участников специальной военной операции. По номеру телефона родственники могут задать все интересующие их вопросы, узнать местонахождение своих родных», – сообщили в военкомате.

Узнать о частичной мобилизации и призыве граждан на военную службу жители региона могут на горячей линии – 122.

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