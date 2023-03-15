В Томске женщина попала под колеса Nissan на пешеходном переходе

Женщина попала под колеса Nissan в Томске.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области
Женщина попала под колеса автомобиля Nissan в Томске на улице Ивана Черных, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 14 марта около 17:35 на улице Ивана Черных, 117а.
Автомобиль Nissan Expert, под управлением 27-летнего мужчины-водителя, сбил пешехода.
По предварительным данным, 54-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. С травмами пострадавшую доставили в больницу.
Напомним, ранее в Колпашеве автомобиль Nissan Patrol опрокинулся и врезался в столб.