В Томске женщина попала под колеса Nissan на пешеходном переходе

Женщина попала под колеса Nissan в Томске. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Женщина попала под колеса автомобиля Nissan в Томске на улице Ивана Черных, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 14 марта около 17:35 на улице Ивана Черных, 117а.

Автомобиль Nissan Expert, под управлением 27-летнего мужчины-водителя, сбил пешехода.

По предварительным данным, 54-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. С травмами пострадавшую доставили в больницу.

Напомним, ранее в Колпашеве автомобиль Nissan Patrol опрокинулся и врезался в столб.