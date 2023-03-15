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НовостиПроисшествия15 марта 2023 2:49

Автомобиль Nissan опрокинулся и врезался в фонарь в Колпашеве

В аварии никто не пострадал
Алёна Мищенко
Автомобиль перевернулся в Колпашеве.

Автомобиль перевернулся в Колпашеве.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Колпашево на улице Победы перевернулся автомобиль Nissan и врезался в фонарь. В аварии никто не пострадал, сообщается в оперативной сводке ЕДДС Колпашевского района.

Авария произошла 14 марта около 15:17 на улице Победы, 87.

Уточняется, что водитель автомобиля Nissan Patrol двигался по улице Победы, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля, после чего столкнулся с опорой освещения.

В результате аварии водитель Nissan не пострадал.

Напомним, ранее в Томске произошел пожар в жилом пятиэтажном доме в Томске. Пожарные спасли десять человек, в том числе женщину с двумя детьми.