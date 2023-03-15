Специалисты томского Бакчарского опорного пункта северного садоводства готовятся к теплому сезону

В питомнике проведут черенкование почти 500 тысяч саженцев цветочно-декоративных и ягодных культур. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Специалисты Бакчарского опорного пункта северного садоводства приступили к первым весенним работам. Сотрудники высадили яблочные семена в контейнеры, а в ближайшие дни начнут прививать яблони, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В питомнике ведут селекционные работы выращиванию по жимолости и черной смородине. Как объяснил директор предприятия Роман Пушкин, эксперты учитывают интересы садоводов и промышленников.

“Необходимо, чтобы ягодка легко отрывалась от веточки, долго хранилась, хорошо транспортировалась, была сладкой и крупной”, — рассказал руководитель.

В питомнике проведут черенкование почти 500 тысяч саженцев цветочно-декоративных и ягодных культур. После расширения площади обработки, компания закупит технику - косилку мульчер и колёсный трактор для снижения затрат механизации и ускоренной обработки поля. Эксперты оценят сорта жимолости “сибириада”, “синий утёс” и смородину “нилга”.

В холодное время года специалисты замеряли снежный покров, следили за показателями метеостанции, консультировали. В питомнике выращивают около 30 сортов яблони, 22 разновидности жимолости, 14 групп смородины и другие культуры.

Напомним, томские ученые разработали концентрат для повышения эффективности удобрений.