В Томской области за сутки 145 человек заразились коронавирусной инфекцией

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 101 факт заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оперативным данным на 14 марта, в Томской области зарегистрировали 145 случаев заболевания COVID-19. Госпитализировали 19 пациентов. Выздоровели 216 человек. Скончались двое инфицированных, сообщили на сайте “Стопкоронавирус.рф”.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 164 101 факт заболевания. Пошли на поправку 161 704 томича. Умерли 986 местных жителей.

По России за сутки зарегистрировали 9 526 заразившихся. Выздоровели 12 406 граждан, на лечение в больницу отправили 1 840 пациентов. Скончались 44 человека.

Напомним, томские онкологи удалили 84-летней пациентке две опухоли в кишечнике и матке.