В Томске все детские сады успешно прошли проверку МЧС

Новые детские сады Томска построены в строгом соответствии с требованиями законодательства и соответствуют пожарным нормам; в частности, самая большая машина пожарной части смогла проехать к детскому саду на Демьяна Бедного, 4а, Сто было подтверждено на выездном совещании мэрии в пятницу, 10 марта.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Демография" в 2021-2022 году в Томске были построены восемь детсадов – на улицах Высоцкого, Ивановского, Демьяна Бедного, Ивана Черных, Иркутском тракте, в Зеленых Горках и в Науке. Счетная палата провела проверку, результаты которой озвучила во вторник. По словам председателя организации, к пяти из восьми садов не сможет проехать техника МЧС.

"Каких-либо нарушений, по крайней мере технических норм и норм проектирования, выявлено не было. Минимальная ширина проезда для такого типа зданий у нас установлена в 3,5 метра. Проезды должны быть на некотором расстоянии от здания – не менее 5 метров. В целом, соответствует (нормам)... Наше виденье, в части тех вопросов, которые вызвали споры: все в рамках законодательства", – сообщил представитель МЧС.

В пятницу, 10 марта, представители мэрии и МЧС проверяли подъезд к новому детскому саду по адресу Демьяна Бедного, 4А. Для этого сотрудники МЧС использовали автомобиль IVECO. По их словам, это самый большой автомобиль в части. "Он везде прошел, соответственно остальные автомобили также пройдут", – отметили представители ведомства.

Начальник главной инспекции госстройнадзора Томской области Андрей Пацуков отмечает, что надзор в ходе строительства садов велся постоянно.

"Безопасность здания, в том числе и пожарная обеспечивается прежде всего - планировочными решениями, используемым инженерным оборудованием, которое предотвращает, своевременно выявляет возгорание или ликвидирует его... По результатам проверок инспекцией госстройнадзора, застройщику – департаменту капитального строительства администрации Томска, выдано заключение о соответствии построенных объектов проектной документации", – говорит он.

В свою очередь, как пояснили проектировщики, аудиторы Счетной палаты ссылаются на нормативные документы, не относящиеся к проектированию. "А также на отдельные требования, не вступившие в силу на момент начала проектирования, а после завершения строительства и вовсе отмененные", – добавляют специалисты подрядчика.

Все объемно-планировочные и технические решения разработаны на основании действующих требований технических регламентов, сводов правил, государственных стандартов и иных нормативных документов. Проекты детских садов многократно проверены и получили положительное заключение Государственной экспертизы.

По словам и.о. мэра Михаила Ратнера, сады построены по типовому проекту, прошли все стадии контроля. "Ребятишки могут здесь безопасно находиться, все в порядке. Получается, что тревога была ложной. Но в любом случае, лишняя проверка никогда не помешает", – резюмировал он.