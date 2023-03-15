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НовостиОбщество15 марта 2023 3:53

Томичам назвали продукты, препятствующие похудению

Опасность для здоровья в некоторых блюдах представляют трансжиры
Дарья Черникова
Особое внимание в питании при похудении следует уделить полезной пище.

Особое внимание в питании при похудении следует уделить полезной пище.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При похудении важно учитывать состав блюд. Часть продуктов имеет высокую калорийность и способствует быстро накоплению лишнего веса. Врач-эндокринолог клиник “Инвитро” Арсений Русанов объяснил, от какой пищи стоит отказаться во время диеты.

Из рациона следует исключить красное мясо, выпечку, хлеб, майонез, макароны, сливочное масло, сосиски, колбасу, фастфуд, орехи, семечки, газированные и алкогольные напитки.

Опасность для фигуры и здоровья несут трансжиры. Они содержатся в маргарине, блюдах, приготовленных во фритюре, рафинированных растительных маслах, полуфабрикатах, готовых блюдах из супермаркетов, шоколаде, попкорне, чипсах, мороженом и кондитерских изделиях, объяснил специалист “Известиям”.

Особое внимание в питании следует уделить полезной пище, улучшающей самочувствие и снижающей вес - тушёным грибам, свежим овощам, бобовым, морепродуктам, белой нежирной рыбе, мясу птицы.

Напомним, томский врач-терапевт Киселева предупредила об опасности красного мяса для здоровья.