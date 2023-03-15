Томичи более 55 тысяч раз воспользовались “лесными” государственными услугами

На Госуслугах в разделе “Приём лесных деклараций и отчетов об использовании лесов” указывают цель обращения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Госуслугах жителям доступны сервисы и функции от регионального департамента лесного хозяйства. На портале принимают декларации, отчёты о защите лесов, их использовании, воспроизводстве и разведении, охране от загрязнений, пожаров и негативного воздействия. Томичи могут получить документе об аренде и предоставить другому лесной участок, реализовать право на заготовку древесины, согласовать программу восстановления территории.

Как объяснил заместитель начальника департамента лесного хозяйства Алексей Диденко, 2022 году число пользователей увеличилось в два раза. Через портал заявления подали более 55 тысяч раз. Большинство отчётов содержали информацию об использовании лесов населением.

На Госуслугах в разделе “Приём лесных деклараций и отчетов об использовании лесов” указывают цель обращения, загружают документ, проверяют личные данные и отправляют заявление в орган исполнительной власти.

Напомним, специалисты томского Бакчарского опорного пункта северного садоводства готовятся к теплому сезону.