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НовостиОбщество14 марта 2023 7:23

Женщину с двумя детьми спасли при пожаре в жилом доме в Томске

Всего спасено 10 человек
Алёна Мищенко
В Томске при пожаре в жилом доме спасли десять человек.

В Томске при пожаре в жилом доме спасли десять человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Томске. Пожарные спасли десять человек, в том числе женщину с двумя детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 14 марта на улице Угрюмова в 11:21. Возгорание случилось во втором подъезде в коридоре на четвертом этаже. Пожарные спасли 10 человек – женщину с двумя по автолестнице, еще 7 человек по лестничным маршам при помощи спасустройств.

Площадь возгорания составила 22 кв. метра. Пожар удалось ликвидировать в 12:06.

Для тушения огня привлекли 30 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.