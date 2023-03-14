Женщину с двумя детьми спасли при пожаре в жилом доме в Томске

В Томске при пожаре в жилом доме спасли десять человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Томске. Пожарные спасли десять человек, в том числе женщину с двумя детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 14 марта на улице Угрюмова в 11:21. Возгорание случилось во втором подъезде в коридоре на четвертом этаже. Пожарные спасли 10 человек – женщину с двумя по автолестнице, еще 7 человек по лестничным маршам при помощи спасустройств.

Площадь возгорания составила 22 кв. метра. Пожар удалось ликвидировать в 12:06.

Для тушения огня привлекли 30 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.