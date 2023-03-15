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НовостиНаука15 марта 2023 1:16

Томские ученые разработали концентрат для повышения эффективности удобрений

Разработка позволит не допустить потерь азота из удобрений
Алёна Мищенко
Томские ученый разработали концентрат для повышения эффективности удобрений.

Томские ученый разработали концентрат для повышения эффективности удобрений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые химического факультета ТГУ разработали карбамидоглиоксальный концентрат, который повысит эффективность удобрений. Разработка позволит не допустить потерь азота, который выступает главными стимулятором для роста растений, сообщает пресс-служба вуза.

«Карбамидоглиоксальный концентрат разработан учёными химического факультета ТГУ. Особенностью продукта является отсутствие в его составе формальдегида. Аналогов у этого продукта в России пока нет. <...> Наш карбамидоглиоксальный концентрат будет использоваться для гранулирования удобрений. Это позволит не только повысить удобство их внесения в почву, но и снизит потерю важных для растений веществ, – отметил директор компании «Новохим» Андрей Князев.

При внесении азотных удобрений на стадии подготовки почвы к посеву может теряться до 30 процентов азота. Часть азота испаряется в виде аммиака. Это приводит к снижению эффективности удобрения.

Разработка химиков ТГУ удержит нужный элемент в почве и его равномерную доставку растениям.