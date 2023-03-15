Томские ученые разработали концентрат для повышения эффективности удобрений

Томские ученый разработали концентрат для повышения эффективности удобрений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые химического факультета ТГУ разработали карбамидоглиоксальный концентрат, который повысит эффективность удобрений. Разработка позволит не допустить потерь азота, который выступает главными стимулятором для роста растений, сообщает пресс-служба вуза.

«Карбамидоглиоксальный концентрат разработан учёными химического факультета ТГУ. Особенностью продукта является отсутствие в его составе формальдегида. Аналогов у этого продукта в России пока нет. <...> Наш карбамидоглиоксальный концентрат будет использоваться для гранулирования удобрений. Это позволит не только повысить удобство их внесения в почву, но и снизит потерю важных для растений веществ, – отметил директор компании «Новохим» Андрей Князев.

При внесении азотных удобрений на стадии подготовки почвы к посеву может теряться до 30 процентов азота. Часть азота испаряется в виде аммиака. Это приводит к снижению эффективности удобрения.

Разработка химиков ТГУ удержит нужный элемент в почве и его равномерную доставку растениям.