Студента ТГАСУ наградили за спасение девяти человек при пожаре в селе Кожевниково

Фото: пресс-служба ТГАСУ

Студента ТГАСУ Константина Макаренко наградили благодарственным письмом за спасение девяти человек при пожаре в селе Кожевниково. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Студент третьего курса дорожно-строительного факультета Константин Макаренко награжден благодарственным письмом департамента защиты населения и территории Томской области за смелые и решительные действия, мужество и героизм, проявленные при спасении людей на пожаре в селе Кожевниково», – говорится в сообщении.

Во время каникул в родном селе Кожевниково, Константин и его друзья стали свидетелями пожара. Молодые люди стучали в окна, чтобы разбудить хозяев, а затем стали выносить детей. До приезда пожарных они спасли семеро детей и двое взрослых.

После пожара Контантин помог хозяевам найти документы и вынести целые вещи.

Награду передали в университет, и во время заседания ученого совета ректор Виктор Власов торжественно вручил ее студенту.

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