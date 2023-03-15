В Томской области 17 апреля стартуют Дни славянской письменности и культуры

Участники проведут в Томске крестный ход. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области объявили о старте Дней славянской письменности и культуры , XXXIII Кирилло-Мефодиевских чтений. Об этом сообщили на официальном портале мероприятия. Оргкомитет назвал основную тему - “Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека”.

С 17 февраля по 17 апреля рабочие группы проведут заседания по формированию предложений для программы. В последний день и до 3 июня в регионе начнутся мероприятия и программы чтений. Для участия пригласят представителей вузов, общественников и национальные автономии региона.

Среди тематических направлений - 200-летие со дня рождения писателя Константина Ушинского, год педагога и наставника, 80-летие разгрома советскими войсками фашистских бойцов в Сталинградской битве, день рождения славянской письменности (1 160 лет), десятилетие Томской митрополии.

21 мая участники проведут в Томске крестный ход, 24 числа - праздничный концерт. Все мероприятия поддерживает региональная администрация, Фонд президентских грантов, Томская епархия Русской Православной Церкви.

Напомним, Законодательная дума Томской области выделила 20 млн рублей для реконструкции памятника солдатам на Смоленщине.