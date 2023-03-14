Законодательная дума Томской области выделила 20 млн рублей для реконструкции памятника солдатам на Смоленщине

Фото: пресс-служба Законодательной думы Томской области

Региональная Законодательная дума выделила 20 млн рублей на реконструкцию памятника, посвящённого 166-ой стрелковой Томской дивизии, находящийся в деревне Верховье Смоленской области. Об этом рассказали в пресс-службе органа власти.

Ранее председатель Оксана Козловская посетила регион с рабочим визитом. Она побывала в местах захоронения земляков и посмотрела памятники в деревне Петрово Ярцевского района, Боголюбово и Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области. Реконструкцию мемориалов проведут в 2023 году, специалисты сделали предварительные оценки ремонта и распланировали необходимые денежные средства.

В годы ВОВ на фронт отправились 159 тысяч томичей, обратно вернулись менее половины. Солдаты принимали участие в битве за освобождение. Как объяснил глава Суетовского сельского поселения Александр Волков, на территории сражения появилась большая братская могила во время наступательной операции.

Спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поблагодарил томичей за усилия в достойном содержании и реконструкции захоронений и памятников.

Напомним, в Томске открыли выставку, посвященную эвакуационным госпиталям Великой Отечественной войны.