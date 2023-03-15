До 15 лет лишения свободы грозит томичам за фейки и дискредитацию ВС РФ

Уголовное наказание применяют, если персону уже привлекали к административной ответственности. Фото: Александр КОЦ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в третьем чтении приняли поправки об административной ответственности и лишении свободы за фейки о Вооруженных Силах РФ, участниках СВО и добровольцах, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Наказание за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и публичную дискредитацию увеличивается с трёх до пяти лет. За повторные действия, повлекшие опасные последствия, лишают свободы до семи лет. Максимальный срок, на который могут отправить в исправительную колонию - до 15 лет, а сумма штрафа - до 5 млн рублей.

Денежные взыскания по административной статье за дискредитацию составляют от 50 тысяч для гражданина и от 500 тысяч - для юридического лица.

Уголовное наказание применяют, если персону уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

Напомним, жителя Томской области отправили на четыре года в колонию строгого режима из-за бутылки спиртного.