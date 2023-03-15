Теплая погода до +6 градусов ожидает жителей Томска 15 марта

В Томске ожидается теплая погода до +6 градусов. Фото: Ксения Высотина

В среду, 15 марта, в Томске синоптики прогнозируют до +6 градусов тепла, а также южный ветер. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

В Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный 2-7 м/с, его порывы достигнут 12 м/с. Температура днем составит +4...+6 градусов.

В Томской области днем по крайнему западу возможен небольшой снег с дождем. Будет дуть южный ветер 2-7 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха днем составит -2…+3°С, местами до +8°С.

На дорогах местами гололедица.

Напомним, в Томске началась теплая и солнечная неделя. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем прогнозируется до +5 градусов.