В Томске ожидается теплая и солнечная неделя

Большинство дней будет солнечно и без осадков. Фото: Ксения Высотина

В Томске началась теплая и солнечная неделя. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем прогнозируется до +5 градусов, такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В ночь на 14 марта в городе ожидается -9 градусов, а днем воздух прогреется до +2. Также уточняется, что вторник в Томске будет солнечным и без осадков.

Среда тоже порадует томичей безоблачной погодой. Ночью синоптики прогнозируют до -10 градусов, а днем до +5.

16 марта, в четверг, ночная температура упадет до -6 градусов, а дневная вновь поднимется до +5 градусов. Будет переменная облачность и без осадков.

К выходным погода сильно не изменится. Ночная температура прогнозируется в районе -5...-6 градусов, а дневная до +4. В выходные в Томске пройдет снег с дождем.